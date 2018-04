BMW 3-reeks Compact breidt al uit

Door: BV

og maar pas werden de 316ti en 325ti Compact gelanceerd of BMW heeft al twee nieuwelingen in de startblokken staan. Vanaf september zal de Compact als 318ti en 320td verkrijgbaar zijn. Beide modellen zullen op het sportonderstel staan, dat reeds bij de introductie van de eerste twee motorisaties zijn pluimen verdiende. De strakke samengaan van vering en dempers en het brede spoor zorgen voor een snedig maar ook soepel weggedrag.

BMW zwijgt voorlopig in alle talen over de twee motoren. We weten alleen dat de 318ti 138pk en 200Nm sterk. Voor de 320td met dieselmotor is dat 150pk en 330Nm. De prijzen voor deze twee modellen zullen respectievelijk bij 923.783 BEF of € 22.900 en 943.953 BEF of € 23.400 beginnen. Voor meer informatie spreken we af in september.