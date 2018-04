Mercedes M-klasse 1100 keer gewijzigd

Door: BV

oewel je het op het eerste zich niet echt zou denken werd er aardig wat gewijzigd aan de off-roader van Mercedes. Uiterlijk is de vernieuwde M-klasse te herkennen aan nieuw vormgegeven bumpers die meer dynamiek uitstralen. Op de snuit werden ook nieuwe roosters gevezen en er zitten nu ook koplampen met helder glas. Net als op de topmodellen van de CL is de M-klasse verkrijgbaar met bi-xenonlampen. De zijdelingse pinklichten verhuisden naar de nieuw vormgegeven en meer aërodynamische spiegels, zoals op de andere modellen van het Mercedes-wagenpark. Voorts zit hier en daar wat extra chroom. De Duitse prestigeconstructeur zorgt ook voor een nieuw gamma 17 duimsvelgen. De vijf- en zescilinders krijgen 255/60 R17 banden, de krachtige achtcilinders krijgen extra brede 275/55 R17 banden.

Binnen verwelkomen we in de eerste plaats een volledig automatische airco en een middenconsole met extra bergruimten. Die middenconsole is trouwens standaard voorzien van houtafwerking. De passagiers achteraan kunnen de luchttoevoer door de verluchtingsmonden nu afzonderlijk instellen. Ze krijgen ook aangepaste bekerhouders en een verlichte asbak met ernaast een 12V-stekkerdoos. Al naargelang de motorisatie is de M-klasse uitgerust met een COMAND operating system. Het systeem laat onder andere toe dat sms-berichten worden gelezen en geformuleerd.

Het een en het ander verandert bij de motoren. De ML 320 en de ML 270 CDI blijven zoals ze waren. Ten nadele van de ML 430 verschijnt er wel een ML 500. De V8-benzinekrachtbron is goed voor 292pk en een koppel van 440Nm bij amper 2.700t/min, goed voor een top van 221km/h en 0-100km/h in 7,7sec. Speciaal voor deze motor krijgt de M-klasse een chroomafwerking van de grille, specifieke velgen en verchroomde deurkrukken. De ML 55 AMG met 347pk sterke V8 is het topmodel. Nog nieuw is de ML 400 CDI. Deze V8 dieselmotor is 250pk en 560Nm (bij 1.700t/min) sterk en kennen we reeds uit de S-klasse. In de M-klasse zorgt hij voor een topsnelheid van 213km/h en een acceleratie van 0-100km/h in 8,1sec.

De vernieuwde M-klasse staat vanaf het najaar bij de dealer.