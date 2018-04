Opel's Droomweek

Door: BV

e nieuwe Astra Cabrio en de Opel Speedster zijn de publiekstrekkers op Opel’s Dreamweek die dit weekend begint. Beide open wagens beleven er hun commercieel debuut. De Astra Cabrio werd, net als de Coupé, door Bertone getekend en is verkrijgbaar met 3 verschillende benzinemotoren: een 1.6 16v van 100pk, een 1.8 16v van 125pk en de 2.2 16v van 147pk. Je kan daarbij kiezen uit 2 afwerkingsniveau’s. Reeds vanop het eerste niveau zijn een elektrisch (en met afstand te bedienen vouwdak), mistlapjes, 15-duims lichtmetaal, sportophanging, verchroomde uitlaatij standaard. De Bertone edition doet daar met o.a. airconditioning, lederen zetels en 16-duims lichtmetaal nog een schepje bovenop. De Astra Cabrio is verkrijgbaar vanaf 799.000 BEF of € 19.800.Ook de Speedster, Opel’s fonkelnieuwe “image-builder”, zal vanaf dit weekend te zien zijn bij de dealer. Dit jaar zijn slechts 150 exemplaren van deze compromisloze roadster voor de Belgisch-Luxemburgse markt voorzien. Voor 1.270.000 BEF of € 31.480 wordt het exclusieve sportwagentje het uwe, als je er tenminste op tijd bij bent. Natuurlijk is ook de rest van het gamma (de Astra Coupé Turbo op kop) te bewonderen.