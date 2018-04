Hyundai Sonata vernieuwd

Door: BV

e grote Hyundai uit het luxe-segment steekt in een nieuw kleedje. De Sonata werd een beetje groter dan zijn voorganger. Met zijn 4,75m lengte (+37mm) sluit hij voortaan terug beter aan bij de geldende afmetingen van het segment. De sedan straalt met zijn representatieve uiterlijk voornamelijk elegantie en klasse uit. De chromen raamomlijsting en de standaard lichtmetalen 15” velgen (16 duims op de topversies) helpen daar hem daarin. In deze felbevochten klasse zijn die karaktereigenschappen onmisbaar.

Het interieur van de Sonata werd compleet herzien. De omvangrijke middenconsole valt het eerst op, maar Hyundai besteedde ook heel wat aandacht aan de ergonomie, die verbeterd werd. Duidelijke en grote tellers houden de boordplank overzichtelijk. De gebruikte materialen doen nu meer denken aan die van de grootste Hyundai, de XG. Ook voor de stoelen gingen de ingenieurs even bij de XG kijken. Op de duurste Sonata’s ben je omgeven door een lederen binnenbekleding. In diezelfde versies zorgt Hyundai voor comfortverhogende snufjes zoals een automatisch dimmende binnenspiegel. Extra 12V-stekker (voor bijv. laptops) werden uiteraard niet vergeten.

Onder de kap schuilt in de eerste plaats de 136pk sterke 2.0 DOHC krachtbron. De 2.5 V6 van 160pk werd ingeruild door een 2.7 liter groot exemplaar van 172pk. De motor huist al enige tijd in de Trajet en de Santa Fe. Door een hoger koppel (245Nm) dan de 2.5 is hij beter geschikt om te combineren met de H-Matic viertrapsautomaat. De automatische bak heeft ook een sequentiële stand zodat de bestuurder de versnellingen zelf kan inschakelen.

Elke Sonata beschermt u tegen de wet van Murphy door stevige remmen met ABS en remkrachtverdeler, 2 frontale en 2 zijdelingse airbags en gordelspanners met spankrachtbegrenzers. De passagiersairbag werd ook voorzien van een 'Passanger Presence Detectection-systeem' (PPD). Wanneer er dus geen passagier aanwezig is gaat de airbag niet onnodig af bij een ongeval. Bij de zijdelingse airbags gaan sensoren na of het ontplooien van de airbags veilig en nodig is. Naast het meten van de bots- en rijsnelheid, gaan ze ook na of de inzittenden hun gordel dragen. De topversie is ook uitgerust met een tractiecontrolesysteem.

Een volautomatische airbag, elektrische ramen rondom, elektrische en verwarmde spiegels, een boordcomputer en houtinlegjes maken het leven wat aangenamer op de basisversie van de Sonata. De overige modellen doen daar verwarmde stoelen vooraan en een lederen interieur bovenop. De goedkoopste Sonata’s gaan voor zowat 850.000 BEF of € 21.000 van de hand.