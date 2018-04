Nieuwe Clio in Vel Satis - kleedje

Door: BV

e meeste onder ons kunnen zich wellicht de doordringende campagne, met eigenaardig rood logo op zwarte achtergrond, van de laatste weken herinneren. Kranten en reclameblokken op televisie stonden er vol van. Een kleine week voordat de Clio II officieel gelanceerd wordt, ontdekken we dat het logo eigenlijk het schakelrooster van de compacte gezinswagen symboliseert. Aanvankelijk wist niemand waarover het ging, maar er werd wel over gediscussieerd. En nu we weten wat er gaande is, wordt er nog meer over gepraat. De marketing-jongens van Renault hebben met andere woorden weer schitterend werk geleverd.

Al jaren werkt het Franse Renault keihard aan zijn imago. Denken we maar aan de image-builder die Spider heet. De gebruikte strategie heeft zeker en vast haar vruchten afgeworpen. In de laatste verkoopstatistieken blijkt Renault de absolute nummer 1. Renault dankt dit succes natuurlijk ook aan haar vernieuwingsdrang (vb. Scénic) en de uitrustingspolitiek van een aantal modellen volgens die van een hogere klasse. Van dat laatste zijn vooral de nieuwe Laguna en nu ook de vernieuwde Clio getuigen.

Bij een eerste blik op de Clio II zien we in de eerste plaats een heel wat opvallendere snoet. Het brave en bedeesde uiterlijk van de eerste reeks werd opzij gelegd en de hoogtechnologische look, die we voor eerst op de Vel Satis (meer info in ons nieuwsarchief Ő Maart 2001) zagen, maakt zijn intrede. Op de snuit prijkt nu ook het vernieuwde logo dat eveneens voor het eerst op de Vel Satis hing. De ruit staat ook op de achterklep en verbergt er de hendel voor het openen van de koffer. Behalve een andere lay-out van de achterlichten krijgt de Clio II dubbele koplampen. Op de duurste versie zitten zelfs standaard xenon-lampen.

Renault maakt van de gelegenheid gebruik om de oude afwerkingstermen (RN, RT, RXE en Si) te vervangen door de intussen ingeburgerde typebenamingen Authentique, Expression, Dynamique en Privilège. Voor de sportiefste versies blijft de naam Renault Sport 2.0 16v behouden. Renault biedt de Clio vanaf heden aan met 8 verschillende motoren. Het benzineaanbod start bij de bekende 1.2 van 60pk. Wanneer we de hiërarchie verder doorlopen passeren we een 1.2 16v van 75pk, een 1.4 16v van 98pk, een 1.6 16v van 110pk. Van de 2-liter uit de Renault Sport versie zijn 2 versies verkrijgbaar: eentje van 166pk en één van 172pk. De versie met 3.0 V6 (230pk) staat natuurlijk ook nog steeds in de Renault Sport aanbod. Een gloednieuwe 1.5 dCi-motor van 65pk volgt de oude atmosferische 1900 op.

In het interieur is het instrumentenbord compleet nieuw. Om tot dezelfde dynamische kenmerken te komen als koetswerk krijgen de toerenteller en de snelheidsmeter elk een stel wenkbrauwen. Ook dacht Renault aan extra bergvakken en de zo onmisbare bekerhouders. Om de kwaliteitsindruk nog wat op te voeren zorgden de ingenieurs voor nieuwe materialen en aangenamere stofjes voor de zetels en deurpanelen.

Over de veiligheid mogen we niet klagen, want de vernieuwde Clio is steeds uitgerust met ABS en remkrachtverdeler, een noodremhulp, vier airbags, vier gordelspanners met spankrachtbegrenzers (2 vooraan en 2 voor de zijdelingse plaatsen achteraan), Isofix-bevestigingspunten en vijf driepuntsgordels.

De Clio II staat vanaf het weekend van 8, 9 en 10 juni te blinken in de showrooms. Prijzen beginnen bij 384.000 BEF of € 9.519 en lopen op tot 550.000 BEF of € 13.634. Bij Renault Sport geef je minstens 820.000 BEF of € 20.327 uit.