Opel Vivaro geprijsd

Door: BV

a de Renault Trafic krijgt ook tweelingbroer Opel Vivaro een prijs. De Vivaro is, net als de Fransman, verkrijgbaar als gesloten bestelwagen, chassis/cabine uitvoering en een versie voor personenvervoer. Net als bij de Trafic is de basisdiesel de 1.9 DI van 80pk. Deze versie kost exclusief BTW minimaal 639.000 BEF of € 15.840. De tweede diesel, eveneens een 1.9, is 100pk sterk. Hij kost minstens 669.000 BEF of € 16.584. De grotere en sterkere 2.5 turbodiesel van 135pk wordt wat later verwacht. Je kan de Vivaro ook met 2-liter benzine van 120pk bestellen. In dit geval dien je minstens 664.000 BEF of € 16.460 op tafel te leggen.

Net als bij de Trafic zitten de 100pk diesel en de benzinemotor aan een manuele zesbak, gebaseerd op die van de Renault Clio Sport V6.