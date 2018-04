Vernieuwde Mazda MX5 eindelijk bij dealers

Door: BV

M

azda bereidde er ons al een hele tijd op voor maar eindelijk is het zover. De vernieuwde MX5 staat bij de dealer. We herhalen even dat een andere voorbumper met geïntegreerde mistlampen, aangepaste voor- en achterlichten en een gewijzigd radiatorrooster de MX5 onderscheiden van de vorige versie. Het interieur krijgt stoelen met ingewerkte hoofdsteunen, frontale en zijdelingse airbags en witte wijzerplaten omrand met een chroombiesje.

Voor de aandrijving blijven de 1.6 en de 1.8 zorgen. De eerste blijft 110pk vrijmaken, maar door de 1.8 met een variabele inlaat uit te rusten stijgt het vermogen met 6pk tot 146 paarden.