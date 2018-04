Opel Hydrogen 1 vestigt 24-record

Door: BV

O

pel's met brandstofcel uitgeruste Zafira vestigde op 1 mei een 24-urenrecord op de testpiste van GM in Mesa, in de woestijn van Arizona. Ondanks de luchttemperatuur van 35° en een temperatuur boven het wegdek van 65° maalde de monospace in 24 uur 1.398,906km ofwel 172 rondjes af. De Zafira Hydrogen 1 is aangedreven door een elektrische motor die zijn energie rechtstreeks haalt uit een reeks van brandstofcellen die zuivere waterstof verbruiken.

De ritten op het parcours in Mesa maken deel uit van het omvangrijke testprogramma waaraan de conceptcar wordt onderworpen. Ook de modellen van Opel en GM met gewone aandrijving moeten dit testprogramma vervolmaken. Het programma omvat zowel duurtests als proeven waarin een aantal onderdelen extra zwaar belast worden en dus de veroudering van de wagens versnellen. Zo zijn er etappe's waarin 1 testkilometer overeenkomt met 75km in het gewone verkeer. Opel en GM hebben 13 verschillende pistes verspreid over 5 continenten.