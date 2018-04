Renault Clio vernieuwd

Door: BV

,7 miljoen Clio’s en 3 jaar later ondergaat de Renault Clio een ingrijpende facelift. Maar liefs 50% van de structuur- en koetswerkonderdelen werden aangepast. Met zijn meer dynamische, karaktervollere snuit en aangepaste uitrusting gaat de Clio beter gewapend ten strijde tegen de almaar sterker wordende concurrentie.

De Clio valt op door zijn nieuwe snoet die geïnspireerd werd op die van de Vel Satis. Het vernieuwde logo dat eveneens voor het eerst op de Vel Satis hing, vindt een plaatsje op het tweevlakkige radiatorrooster. In de grote dubbele koplampen met zwarte omranding zitten de richtingaanwijzers hoog weggewerkt. De meest prestigieuze en sportiefste versies zijn uitgerust met Xenonlampen. De achterzijde evolueert minder ingrijpend maar we treffen er nu wel een groot logo dat de hendel voor het openen van de koffer herbergt. Ook de layout van de lichten wijzigde.

Het interieur krijgt een volledig nieuwe boordplank. Hier zorgen de twee uitstulpingen in het verlengde van de meters voor de dynamische toets. Nieuwe stoffen en interieurkleuren sluiten hierbij aan. De kwaliteitsindruk van de gebruikte materialen werd verhoogd en we vinden nieuwe bergvakken en bekerhouders terug.

Op veiligheidsvlak hoeven we niet te klagen, want de vernieuwde Clio is steeds uitgerust met ABS en remkrachtverdeler, een noodremhulp, vier airbags, vier gordelspanners met spankrachtbegrenzers (2 vooraan en 2 voor de zijdelingse plaatsen achteraan), Isofix-bevestigingspunten en vijf driepuntsgordels.

Onder de kap zit de 1.2 van 60 of 75pk, de 1.4 16v van 98pk of de 1.6 16v van 110pk. Bij Renault Sport kan je terecht voor de tweeliter van 166 of 172pk en de 3.0 V6 van 230pk. De grootste nieuwigheid vinden we bij de diesels. We verwelkomen de gloednieuwe 1.5dCi. Deze motor maakt gebruik van de recentste dieseltechnologieën en is goed voor 65pk en 160Nm. Volgens de gemengde cyclus heeft hij genoeg aan 4,3 liter brandstof per 100km.

Net zoals op de andere modellen volgt de Clio de nieuwe nomenclatuur. Hij is dus verkrijgbaar als Authentique, Expression, Privilège en Dynamique. De goedkoopste Clio gaat voor 384.000 BEF of € 9.519 van de hand. De goedkoopste diesel voor 450.000 BEF of € 11.155.