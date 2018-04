Chrysler PT Cruiser: weg met dat dak

Door: BV

O

p het komende Salon van New York van 13 tot 22 april zal Chrysler een cabrioversie tonen van de PT Cruiser. Het model PT heet Cruiser Convertible maar moet eerst de reacties pijlen van het publiek, want van een serieproductie is momenteel nog geen sprake. Aan de hand van eerste foto’s kunnen we wel al zeggen dat Chrysler dezelfde stijl hanteert dan bij haar vorige conceptcars. Net als de gewone versie imponeert de Convertible met zijn retro-design.

De PT Cruiser mag vanaf deze zomer ook een nieuwe motor passen. Het gaat om een 1.6 liter van 105pk en 148Nm. Hij zal steeds aan een handgeschakelde vijfbak zitten. Eerder dit jaar kwam de zestienklepper al onder de kap van de Neon.