Renault Twingo: alles van een grote

Door: BV

S

inds de commerciële lancering van de Twingo in 1993 rolden al ruim 1,7 miljoen eenheden van de band en in september van vorig maakten we kennis met de recentste versie van het populaire stadswagentje. Kort daarop volgde een nieuwe en krachtigere 1.2 16v van 75pk en nu verwelkomen we een vijftraps automaat met sequentiële bediening die Quickshift heet. Renault is daarmee de allereerste constructeur die in dit segment een dergelijke overbrenging aanbiedt. Deze geautomatiseerde manuele versnellingsbak verenigt de prestaties van een handbak en gebruikscomfort van een automatische transmissie. De bak zal verkrijgbaar zijn in de 60 en 75pk versie. De 8-kleppen motor met 60pk is daardoor, net als de handbak, 151km/h snel en een sprintje tot 100km/h duurt 14,4sec (+1 seconde). De 16-klepper met Quickshift behoudt zijn top van 168km/h en trekt in 13,3sec op tot 100km/h (+1,6 seconde). De meerprijs ten opzichte van de gewone automaat werd op 20.000 BEF of 496 EURO ingesteld.

Tesamen met de nieuwe automaat lanceert de beperkte serie Cinétic. De Twingo Cinétic stoelt zich op het afwerkingsniveau Expresion, maar doet bovenop de standaarduitrusting ervan: hoofdsteunen achteraan, radio/cassette met stuurbediening, zetelbekleding in zilvergrijs fluweel, specifieke boventapijtjes en accessoires in metaalwit. Van deze versie worden 20.000 stuks gemaakt, 300 daarvan komen in juni naar België.