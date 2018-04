Prijzenregen voor Peugeot

Door: BV

et blad Auto Moto heeft in Luxemburg opnieuw haar Awards uitgereikt. De hele gala-avond werd gedomineerd door de aanwezigheid van Peugeots. Het merk uit Sochaux ging met twee hoofdprijzen lopen en zorgde daarenboven voor een 'runner up'

Voor de derde keer op rij ging de Peugeot 206 in catgorie A met de eer lopen. Met 20,73% van de stemmen liet hij de nieuwe Mini Cooper, die later dit jaar gecommercialiseerd wordt, en de VW Polo achter zich. In categorie D, het luxesegment, stond de Jaguar S-type op het bovenste schavotje. De Peugeot 607 volgt op de tweede plaats en de BMW 5-reeks sluit de top 3 af. De grootste verrassing vond plaats in de categorie van de roadsters en coupés. Als een donderslag bij heldere hemel eist de nieuwe cabrio van Peugeot, de 206 CC, er een eerste plaats op. De Audi TT en de Mercedes Sport Coupé kijken toe.