Suzuki Liana voor veranderende tijden

uzuki heeft zijn bekendheid vooral weten op te bouwen door het omvangrijke aanbod van kleine, veelzijdige (ruime) auto’s. De nieuwste realisatie is Liana. Hij wordt de aankomende verdediger in het populaire segment van kleine middenklassers. De Suzuki Liana wordt daardoor concurrent voor Astra’s, Corolla’s, 323’s, Lanos’sen,ij Zoals de jongste telgen in het M1-segment aantonen, worden de auto’s niet alleen langer en breder, maar ook duidelijk hoger. De Liana (wat staat voor ‘Life In A New Age’) is 4,23 m lang, 1,69 m breed en 1,54 m hoog en sluit dus mooi aan bij de trend. Eerder zagen we al een gevoelig hogere Honda Civic en onlangs nog de 307 van Peugeot.

Suzuki onderstreept het dynamische karakter van de Liana door driehoekige koplampen en achterlichten en een metallic gespoten grille. Binnen is er ruim plaats voor vijf volwassenen en ook aan bergvakken is geen gebrek. Ook aan de kwaliteit en afwerking van de interieurpanelen werd bijzondere aandacht besteed.

Tussen de voorwielen liggen momenteel enkel een 1.3 of 1.6 benzine van respectievelijk 90 of 103 pk. Suzuki kondigde wel meteen aan dat de 1600 ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar zal zijn. De Liana koos zowel vooraan als achteraan voor McPherson veerpoten.

De Liana is nog tot 11 maart te zien in zaal 4 van de Palexpo-hallen in Genève.