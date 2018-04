Mercedes gaat compact met Vaneo

Door: BV

et segment van de compacte monovolumes krijgt er in het najaar een concurrent bij. Mercedes springt binnenkort op de kar met de Vaneo. De Vaneo zal zijn officieel debuut beleven op het Salon van Frankfurt (IAA) in september van dit jaar. Met zijn 4,2 m lengte is hij 3 cm langer dan een Scénic, maar 7 cm korter dan een Picasso.

Vanaf de lancering wil Mercedes de klant een ruim aanbod benzine en dieselmotoren voorschotelen. De Vaneo zal tevens inspelen op de veranderende behoeften inzake familie, sport, vrijetijd en dagdagelijkse vervoer. Ondanks zijn grootte biedt de Vaneo net als de Zafira 5+2 plaatsen aan. De extra stoelen zitten in de koffer en richten zich tot de kinderen. Met een maximaal laadvolume 3.000 liter bespeelt de nieuwste Mercedes de eerste viool. Als enige in z’n klasse biedt hij twee zijdelingse schuifdeuren en kan je voor een uitschuifbare laadvloer opteren.

Met de premium-class monospace lokt Mercedes-Benz nieuwe klanten die in de eerste plaats een multifunctioneel voertuig zoeken. De Vaneo zal in Ludwigsfelde van de band rollen. De constructeur uit München wil jaarlijks 50.000 auto’s aan de man brengen in het groeiende marktsegment. Aan het hele project hangt een prijskaartje van om en bij de 500 miljoen Euro.