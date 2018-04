Ford Focus FCV

Door: BV

et lijkt er hoe langer hoe meer op dat de brandstofcel het meeste potentieel in huis heeft om de verbrandingsmotor te vervangen. Ford zal samenwerken met DaimlerChrysler en Ballard Power Systems in Vancouver om brandstofcelmotoren te gaan produceren.

In Genève staat de eerste Focus FCV (Fuel Cel Vehicle) met brandstofcel. Hij toont de moeite die Ford doet om de brandstofcelmotor met zero-emissie rendabel te maken. Tegen 2004 zal het Amerikaanse concern een eerste vloot FCV-voertuigen aanbieden voor particuliere testritten.

Nochtans zijn er heel wat problemen die overwonnen moeten worden. Vooreerst zijn er de kosten, maar ook de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de brandstof vormen nog grote obstakels. De Focus FCV combineert milieuvriendelijkheid, zuinigheid, zero-emissie, en de zachte werking van elektrische motoren tot een massaproductieconcept. Deze Focus heeft zowat 100 paarden in huis en spurt in 14 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 128 km/h.