PSA in Brazilië

p 1 februari laatsleden opende Jean-Marie Folz, voorzitter van PSA Peugeot Citroën, een nieuwe fabriek het Braziliaanse Porti Real. De fabriek werd in recordtempo opgetrokken en begon in december al met de productie van de Citroën Xsara Picasso. In april zal ook de Peugeot 206 er van de band rollen. De productiecapaciteit bedraagt momenteel 100.000 eenheden per jaar, maar op termijn kan deze verdubbeld worden. De 1.000 arbeidsplaatsen kunnen dan worden aangevuld met 2.500 extra plaatsen.

Rond de productiesite werd een heel bedrijvenpark opgebouwd, zodat 60 % van de onderdelen plaatselijk worden geleverd. Dat zorgt voor een synchrone stroom van de toeleveringen, kostenbesparingen en een verkorting van de toeleveringstijden. De Braziliaanse automarkt groeit momenteel jaarlijks met 17,5 %, de Franse groep boekt jaarlijks 26,4 % winst.

Doordat PSA ook al aanwezig was op de Argentijnse markt geraakt de groep stilaan vertrouwd met de Zuid-Amerikaanse bodem. Vorig jaar kon Peugeot Citroën er rekenen op een marktaandeel van 16,4%. In een markt die 18,5% verkleinde groeide PSA 8%. De Zuid-Amerikanen hebben al de keuze uit het hele personenwagengamma en LCV gamma van Peugeot. In 2001 zullen de 607 en de 206 CC er ook de aandacht gaan trekken. Citroën verkoopt er de Xsara (Picasso), de Xantia, de Berlingo, de C15 en de Jumper. Dit jaar zal ook de C5 naar Argentinië trekken. Beide merken zullen de komende jaren hun dealernetwerk sterk uitbreiden en mikken op een groter marktaandeel.