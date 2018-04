Saab SVC: 140pk per liter

Door: BV

at Saab tot de top behoort als het turbobenzinemotoren aankomt is alom geweten. Het Zweedse merk werkt ook aan nieuwe technieken die het rendement, betrouwbaarheid en milieuvriendelijkheid moeten verbeteren. Een eerste idee konden we enkele jaren geleden opvangen. Saab had het toen over een kleine benzinemotor die het vermogen en de prestaties van een 3.0 benzine moest benaderen. De motor zou hiervoor gebruik maken van een variabele compressieverhouding. Op de afgelopen Autorai in Amsterdam heeft dit idee vorm gekregen. Deze SVC motor heeft vijf cilinders en een inhoud 1.6 liter. Het ontwerp zit nog in het prototypestadium en het is ook nog niet geweten in welk model en wanneer hij in een seriemodel zal verschijnen. De SVC motor met variabele compressieverhouding is 225 pk en 305 Nm sterk. Hij biedt dus prestaties van een groot en de dorst van een kleine.

Drie jaar geleden bood Saab voor de allereerste keer een dieselmotor aan. Tot nog toe kan je de GM-krachtbron enkel in de 9-3 krijgen. Vanaf het einde van het jaar komt daar verandering in, want dan kan je ook een 9-5 met dieselmotor bestellen. Het gaat om een nieuwe aluminium 3.0 V6 TiD. Directe inspuiting met een maximum druk van 1.450 bar en een turbo met variabele geometrie zorgen voor 170 pk en 350 Nm bij 1.800 t/min.