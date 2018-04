Volvo dieselt weer mee

Door: BV

N

adat de productie van de oude dieselkrachtbron van Audi-origine kortelings werd stopgezet komt Volvo nu aandraven met de specificaties van hun huiseigen dieselmotor. Deze gloednieuwe motor werd gebaseerd op hunmso-spacerun: yes"> aluminium motorblok met vijf cilinders. De common-rail is de allereerste diesel die door Volvo zelf wordt gebouwd. De D5 levert 163 pk bij 4.000 t/min en 340 Nm bij 1.750 t/min. Op Volvo’s verlanglijstje stonden prestaties, verbruik, lawaai, gewicht en uitstoot bovenaan. Vanaf deze zomer komt de D5 onder de kap van de sportieve S60 en de S80, even later volgt de V70. De vermogens zorgt ervoor dat de S60 9,5 seconden gebruikt om tot 100 km/h op te trekken. Bij de V70 en de S80 is dat 9,8 seconden. Alle drie zijn ze 210 km/h snel en hernemen ze in de hoogste versnelling in minder dan 10 sec van 80 tot 120 km/h. Naar gelang het model verbruikt de nieuwe motor (volgens de norm) niet meer dan 6 tot 6,4 l/100 km in de gemengde cyclus.

De turbodiesel kan prat gaan op zijn lage verbruik dankzij de lage interne wrijving (door de eenvoudige motorarchitectuur en de aandrijving van de nokkenassen en de injectiepomp door één enkele getande riem), klepstoters met roltuimelaars (zorgen voor geringere wrijving in de cilinderkop bij lage toerentallen), lichte bewegende onderdelen en een efficient verbrandingssysteem met 4 kleppen per cilinder. Bovendien wordt de brandstof uitermate fijn verneveld, waardoor de verbranding nog efficiënter verloopt en de hoeveelheid stikstofoxides en roetdeeltjes tot een minimum konden worden beperkt. De brandstof wordt onder een druk van maximaal 1.600 bar in de cilinders verstoven. Twee katalysatoren zorgen ervoor dat de D5 moeiteloos de EURO III-norm passeert.