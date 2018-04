Nissan in Génève

Door: BV

I

n het Zwitserse Genève toont Nissan een nieuwe concept car. Deze Chappo heeft zijn naam te danken aan de Nissan Chapeau. Hij toont beeld van de toekomstige auto. Een auto die meer zal zijn dan alleen maar een vervoersmiddel. Het bijzondere aan de Chappo is dat zijn ontwerpers eerst het interieur tekenden en hem vervolgens een uiterlijk meegaven. Het concept richt zich naar trendy mensen die hun wagen als mobiele ruimte zien, een plaats waar ze volk kunnen ontvangen en waar ze tevens tot rust kunnen komen. Uiteraard werd ruim de aandacht geschonken aan een infotainment system dat toelaat DVD’s te bekijken en interactieve games te spelen. Je kan er natuurlijk ook mee op het internet.

Uiteraard staat in Genève ook de X-trail. De SUV zal deze zomer in licht gewijzigde vorm op de markt komen. Naast de typische SUV-kenmerken biedt hij ook de eigenschappen van een off-roader: een elektronische ‘drive by wire’ vierwielaandrijving, ESP, ABS+EBV en sperdifferentieel. De 2-liter benzine met 16 kleppen heeft een hoog gemonteerd inlaatspruitstuk om veilig door water en modder te ploeteren.

De laatste bijzonderheid op het Salon is de Nissan Z. De concept versie van deze jongen kende zijn presentatie in Detroit. Met een vleugje nostalgie kijkt hij terug op de legendarische 240 Z uit ’69. Onder de kap ligt een 3.5 zescilinder met 260 pk. De Z verschijnt in de loop van volgend jaar op de Amerikaanse markt.