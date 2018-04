Spyker C8 Laviolette voorgesteld

Door: BV

E

nkele supergeëngageerde Nederlanders riepen vorig jaar het tot stof vergane merk Spyker terug tot leven. Spyker bouwde begin vorige eeuw onder andere de 60 HP Racing Car. De sportwagen uit 1903 was de eerste vierwielaangedreven zescilinder ter wereld. Vorig jaar konden we op het Salon van Birmingham kennismaken met een eerste interpretatie van de moderne Spyker. Vanaf vandaag (8 februari) krijgt de C8 Laviolette het levenslicht te zien op de Amsterdamse Autorai. Hij dankt zijn naam aan de Belgische ingenieur Joseph Valentin Laviolette. Hij was destijds medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 60 HP. De C8 Laviolette is de coupé-versie van de C8 Spider. Een groot glazen dak met centrale luchtinlaat, zijdelingse luchtinlaten met jet-allures en een instelbare ophanging typeren deze supersnelle bolide. De constructeur uit Baarn monteerde onder de kap een opgevoerde Audi V8 van 450 pk. Hij zorgt voor een top van 300 km/h en een spurtje tot 100 km/h in minder dan 4,5 sec.