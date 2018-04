Door: BV

O

p het 71ste Salon van Genève gaat de Lancia Thesis in wereldpremière. De Thesis wordt het nieuwe vlaggenschip van de Italiaanse autobouwer en richt zicht tot het meest veeleisende marktsegment. Een segment waarin de klanten (zelfs als ze niet zelf rijden) volledige controle willen over het voertuig gaande van comfort- en rijeigenschappen tot communicatiefuncties. Tevens neemt de grote Lancia de zware taak op zich op om het merk te herlanceren in het prestigieuze E-segment. Hiervoor grijpt hij terug naar zijn roots die hij koppelt aan moderne know-how. Gaande van de Lambda met onafhankelijk voorwielophanging tot de Aprilia, die reeds in de jaren ’30 op een Cx-waarde van 0,47 kon rekenen (0,60 was zowat het gemiddelde). De Aurelia was dan weer de allereerste productiewagen met onder de kap een zescilinder in V. De Thesis bouwt verder op het verleden en koppelt technologische innovatie aan klasse.

De 4,91 m lange Thesis verwijst uiterlijk naar waarden uit het verleden. De motorkap beslaat niet langer de volledige breedte van de wagen en mondt uit bij de vrij hoog ingeplante radiatorrooster. De omvangrijke voorvleugels nemen hun aanloop vanaf de relatief kleine koplampen. Ondanks de nieuwe stijl die Lancia zich wil aanmeten, levert de Thesis typisch Italiaans vakmanschap dat een nieuwe stijl met moderne technieken verzoent.