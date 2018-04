Opel Corsa doet gezinsuitbreiding

Door: BV

H

et Corsa-gamma wordt uitgebreid met een 5-deurs variant. Net als de vorige generatie neemt hij het design van de 3-deurs over. Tegelijk met zijn introductie kan je de kleine gezinswagen nu ook kopen met 1.7 DI 16v ECOTEC diesel. De 65 pk sterke motor blijft met een normverbruik van 4,7 l/100 km onder de 5-litergrens. Hij haalt 162 km/h en snelt in 15,5 sec van 0-100 km/h. De Opel-dealer vraagt er 484.000 BEF of net geen € 12.000 .

In april is het de beurt aan de Corsa GSi. Dit nieuwe model wordt dankzij de 1.8 16v de snelste Corsa ooit. Hij produceert 125 pk bij 5600 t/min en 165 Nm bij 4400 t/min. Daarmee spurt de Corsa 8,5 sec tot 100 km/h en trekt hij tot 204 km/h. Volgens de norm verbruikt hij 7,9 l/100 km. Op deze snelheidsduivel staat nog geen prijs.