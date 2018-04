Rover-gamma met MG-karakter

Door: BV

n tegenstelling tot wat we gewend zijn heeft de Britse constructeur de beslissing genomen om een pak informatie vrij te geven over hun nieuwe sportwagenrange. De modellen die nog slechts interne projectcodes meekrijgen (X10, X20 en X30) zijn gebaseerd op de huidige platforms. Toch werden ze herontwikkeld om compleet afwijkende rijeigenschappen en een ander imago te creëren.

Het imago van Rover heeft een flinke knauw gekregen zoveel is zeker. Op de koop toe moesten ze de nieuwe Mini bij BMW achterlaten. In ieder geval waren er al serieuze plannen om het imago en de verkoop wat op te poetsen vòòr de herstructurering. Een image-builder moet enig soulaas brengen. Hier ging de keuze naar een krachtige sportsedan. Omdat een groot deel van de werkzaamheden gestart waren tijdens het BMW-group-tijdperk kon de MG-Rover group gebruik maken van een stevige basis die nu tot een versnelde lancering leidt.

Het project werd naderhand uitgebreid tot een compleet gamma van sportsedans die het MG logo op de neus dragen. In de eerste plaats gaat het om de X10. Deze versie, waarvan we enkele maanden geleden een eerste indruk van kregen, werd gebaseerd op de Rover 75 en in zowat alle opzichten - die actief met rijgevoel te maken hebben Ő gewijzigd. Hulponderstel, ophanging, dempers, anti-rolstangen, dempingsbussen, remsysteem werden in die mate aangepast dat ze tot 100 % (!) beter werken. Je rijdt deze bolide met een opgewerkte 2.5 V6 die in deze configuratie 160 of 190 pk ophoest. Het uitgesproken sportieve karakter vind je niet alleen onder de kap terug. Ook het uiterlijk maakt duidelijk met welk potentieel je op de baan bent. Grote 18 duims wielen, sportonderstel, aërodynamische attributen (grote voor- en achterspoiler), zwarte omlijsting van alle ruiten, dubbele sportuitlaat, MG radiatorgrille in de kleur van het koetswerk,ij zorgen hiervoor. Omwille van de helse zijdelingse versnellingskrachten waartoe de X10 in staat is werden de stoelen zorgvuldig ontworpen om het lichaam perfect te steunen. De uitgesproken MG-stijl vinden we ook terug in de boordplank en de middenconsole. De handgeschakelde Getrag vijfversnellingsbak zorgt voor de overbrenging. De ultieme versie van X10 is volop in de maak. Het gaat om een volledig herontwikkelde auto die 375 pk op de weg zet.

Bij het tweede project wordt de Rover 45 als basis genomen. Het project gaat vooralsnog door het leven als X20 en komt als vier- en vijfdeurs op de markt. De uiterlijkheden zullen sterk geïnspireerd zijn op de X10. De basisversie zal worden aangedreven door dezelfde aluminium 2.5 zescilinder, hier goed voor 177 pk. Net als de X10 bracht de X20 heel wat tijd door in de plaatselijke windtunnel. Een tandem voor-, achterspoilers en sideskirts zorgen voor een betere neerwaartse druk en wegligging. Aan de andere kant van het gamma zullen de 1600, 1800 benzine en 2-liter turbodiesel leverbaar zijn met MG-styling. Bovendien zal een speciale versie van de X20 deelnemen aal het Brits TOCA Toerwagen Kampioenschap.

Onderin de projectbus ligt de X30, op basis van de compacte twentyfive. De hatchback zal beschikbaar zijn als drie- of vijfdeurs en wordt in de eerste plaats aangedreven door de 160 pk sterke 1.8 VVC uit de MGF Trophy 160. Net als de grotere X-projecten werd zwaar gesleuteld aan het onderstel, remsysteem, besturing, ophanging,ij om het rijplezier de hoogte in te stuwen. Net als de X20 zullen ook de basisversies (met 1.4, 1.8 of 2.0 turbodiesel) zich een MG-look kunnen aanmeten.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het grootschalige sportsedangamma dat voor een beter imago moet zorgen. Tegen het einde van dit jaar wordt al dat moois in de garage verwacht.