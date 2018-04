Volvo op de Autorai in Amsterdam

Door: BV

en co-productie tussen Volvo Car Corporation en de Nilssons Karosserifabrik, één van ’s werelds meest vooraanstaande limousinebouwers, leidde tot een zeer te pruimen S80 limousine, die tegelijk ruim, stil en rustgevend elegant is. Het gevaarte van 6,16 m (1,34 m langer dan de normale versie) met een wielbasis van 4,13 m wordt in beweging gezet door een krachtige zescilinder lijnmotor. Er zijn twee versie van de S80 Limousine: een versie met zes deuren, waarbij alle zitplaatsen naar voor wijzen een en een versie met vier deuren, waarbij het achtercompartiment als “conference seats” is opgesteld. Uiteraard zou deze Limousine geen Volvo zijn als hij het Europees goedkeuringscertificaat niet in de wacht sleepte.

Het tweede paradepaardje is de S80 Armoured. Deze bepantserde S80 biedt naast de hele rits veiligheidsvoorzieningen nu ook doeltreffende bescherming tegen geweld van buitenaf. Hieronder vallen een immobiliser, approach- en home safe-verlichting, gelaagde zijruiten,ij De bepantsering bestaat uit een lichtgewicht, uiterst sterk materiaal, dat is toegepast in de deuren, het dak, het voorscherm, de stijlen en een deel van de motorkap en zorgt voor een gewaarborgde bescherming van het passagierscompartiment.

Het concept werd voor het eerst aan de wereld getoond op de Mondiale de l’Automobile in Parijs. Het gaat om de Volvo performance Concept Car met geavanceerd, dynamisch geregeld chassis met een elektronisch geregelde vierwielaandijving. Onder de kap ligt de gekende 2.435 cm3 die dankzij een grotere turbo om en bij de 300 pk en 400 Nm levert. Hij wordt geschakeld aan een huiseigen handgeschakelde zesversnellingsbak. Eén van de meest opzienbarende eigenschappen van de Performance Concept Car is het continu geregelde onderstel van de auto. Op die manier kan de schokdemperkarakteristiek zo optimaal mogelijk aan de voorkeur van de bestuurder aangepast worden.

Een tijdje geleden kondigde Volvo haar Bi-fuel/LPG range aan. Het gaat steeds om wagen die af-fabriek met een LPG installatie worden voorzien. In de loop van dit jaar zal hetmso-spacerun: yes"> Bi-fuel/LPG programma effectief vorm krijgen. Deze nieuwe motorgeneratie combineert een lage interne frictie met een elektronische motormanagementsysteem en variabele kleppentiming. De motoren die in de eerste plaats op LPG rijden en benzine als reservebrandstof gebruikt biedt goede prestaties en een laag brandstofverbruik. In de S60, V70 en S80 gaat het om de 2.4 vijfcilinder benzine van 140 pk. Bij de S40/V40 is het de 1800 met 115 pk die zowel op benzine als LPG draaft. Dankzij het gebruik van een modern LPG-injectiesysteem voldoen de S80 en V70 nu al aan de strenge Euro IV-norm die in 2005 van kracht gaat.