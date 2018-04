Beperkte restyling Mazda MX5

Door: BV

e kan wel zeggen dat de Mazda MX-5 zowat de pioneer is van de (betaalbare) kleine roadster. Een segment trouwens, dat vooral in de jaren ‘90 heel wat aanhangers wist te lokken. De Fiat Barchetta, de Alfa Spider, de BMW Z3 en Toyota MR2 zijn maar enkelen die mee op de boot zijn gesprongen. Toch blijft de MX-5 wereldwijd de best verkochte roadster, waardoor hij zich zelfs een plaatsje wist te verwerven in het Guiness Book of Records.

De truc is een model te onderhouden en te vernieuwen voordat de verkoop daalt. Zo ontstaan immers imagoproblemen. Elke rechtschapen Japanner weet dit natuurlijk en daarom wordt de MX-5 in een nieuw kleedje gestoken.

Op enkele details na blijft de lijn van de roadster onaangeroerd. De MX-5 zal dus even tijdloos elegant door het straatbeeld blijven klieven. Een voorbumper die wat ruimer werd uitgesneden om plaats te bieden aan de mistlichten en een gewijzigd Mazda-rooster tussen de koplampen zijn de voornaamste visuele wijzigingen.

Het was echter wel zaak om de kleinste Mazda-roadster een trapje hoger te hijsen in zijn segment. Daarvoor koos Mazda om de uitrusting afhankelijk van de versie naar een hoger niveau te tillen. Zo zit je voortaan in stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Naast bijvoorbeeld een aantal nuttige voorzieningen in het interieur kreeg de veiligheid heel wat aandacht, maar hoe de uitrustingslijst er in België zal uitzien is nog niet definitief geweten. Vermoedelijk zal het gaan om onder andere standaard ABS, startonderbreking, gordelspanners, 2 airbags, elektrische ruiten, onvermijdelijke bekerhouders,

Bij de motoren vinden we de gekende 1.6 16v van 110 pk en een 1.8 16v. Deze laatste kenden we ook al maar is nu voorzien van een variabele kleppentiming, waardoor het vermogen met 6 pk toeneemt tot 146 pk.