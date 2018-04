Daewoo Matiz in nieuw kleedje

Door: BV

wee jaar na de lancering en 4.358 verkochte eenheden in België verder zorgt Daewoo voor een frisse gedaantewijziging van de Matiz. De Matiz was vorig jaar goed voor een vierde plaats in het A-segment met 1.923 verkochte eenheden. Om de stadsmus wat meer karakter en persoonlijkheid te geven werd voornamelijk de neus onder handen genomen. De motorkap die vlak en strak was vertoond nu vloeiende welvingen die onderin de koplampen omvatten. Bovenin de bumper en binnenonder de koplampen vinden de pinklichtjes een plaatsje. Onder de gordel heeft de Matiz een geheel hertekende bumper met beter geïntergreerde verluchtingsmond en plaats voor mistlichten die voor extra karakter zorgen. De smalle, zwarte beschermstrips werden verbreed en vloeien nu mooi over in de lijn van het radiatorrooster. Hoewel ze het bij Daewoo niet zelf zeggen doet detoch denken aan de Volkswagen Lupo. De wijzigingen in de flanken zetten het potentere imago van de Matiz kracht bij. De stootstrips staan nu hoger zodat ze de wagen beter beschermen op parkeerplaatsen. Vanaf het tweede afwerkingsniveau zijn de bumpers in koetswerkkleur uitgevoerd. Vanaf het derde niveau worden ook de deurkrukken en de spiegels met de carrosseriekleur bedacht. De meest opvallende wijziging achteraan is de verplaatsing van de nummerplaat van de bumper naar de achterklep. De vijfde deur maakt nu ook plaats voor een praktisch handvat en een sierlijn die de achterlichten visueel met elkaar verbindt. Een nieuwe bredere en krasvaste beschermstrip bovenop de bumper zorgt voor voldoende bescherming van de lak bij laden en lossen. Ronde remlichten, achteruitrijlichten en richtingaanwijzers zijn creatief in de grotere ovale achterlichtblokken verwerkt.

Toen de tekeningen van het nieuwe interieur op tafel lagen schonken de ontwerpers vooral aandacht aan het comfortabeler en aangenamer maken van de Matiz. Zo werd ergonomie onder handen genomen, werden bergvakken en vloerconsole groter,ij Het instrumentenpaneel kreeg een nieuwe kleur en grafische symbolen (die ’s nachts beter zichtbaar zijn). Daewoo vestigt ook de aandacht op het feit dat de Matiz in talrijke punten verbeterd werd om hem stiller, veiliger, duurzamer en onderhoudsvriendelijker te maken.

De rechtstreekse concurrent van onder meer een Renault Twingo en een Ford ka beschikt nog steeds over de 0.8 liter M-tech driecilinder. De krachtbron ontwikkelt nog altijd 51 pk. Het koppel van kent een vlak verloop tussen 3000 en 4000 t/min en piekt bij 4.600 t/min met 68,6 Nm. Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe Matiz besteedde Daewoo ook ruimschoots aandacht aan een ophanging die oneffenheden beter moet filteren. De op comfort gerichte ophanging zorgt trouwens ook voor een aangenaam rijgedrag. Door gebruik te maken van doeltreffende isolerende materialen en een nieuw ontworpen koelventilator verminderden de mechanische geluiden met 5 tot 6dB bij een toerental van 1600 t/min. Tegelijk zorgt de afstelling van montagebussen voor een beperking van de trillingen die de motor voortbrengt.



De Matiz is verkrijgbaar in 4 uitvoeringen: Pure, Spirit, Style en Class. De goedkoopste versie, Pure, kost 299.990 BEF (€ 7.400). De Class is de duurste Matiz en wisselt voor 379.990 BEF of € 9.400 van eigenaar.