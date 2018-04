Nieuwe Renault Trafic

Door: BV

R

enault vervolledigt zijn bestelwagengamma met de presentatie van de nieuwe Trafic. Deze dient vanaf midden 2001 de vorige versie op te volgen. Sinds 1980 verkocht Renault al bijna 1 miljoen Trafics. Deze nieuwe Trafic is ontwikkeld in samenwerking met Opel, waar hij als Vivaro door het leven gaat. De verschillen tussen beide vind je vooral in de details.

Het is echter vrij duidelijk dat de Renault’s ontwerpafdeling meer dan alleen maar een beetje in de pap te brokken had. Deze nieuweling heeft namelijk zeer uitgeproken Renault-trekjes. De groot bemeten koplampen, de massieve voorbumper, de welving van de wielkasten en zeer zeker de vorm en de opstelling van de achterlichten doen ons aan Kangoo denken. Nieuw is de vormgeving van de cabine (Jumbo-effect). Het zorgt voor een grotere zichtbaarheid, een makkelijkere toegang en een dynamisch ogende lijn.

Evident dat er ook voldoende aandacht werd besteed aan ruimte en functionaliteit. Je kan dus rekenen op een lage laaddrempel, 1 of 2 zijdelingse schuifdeuren (1m breed), volledig verticale wanden voor meer laadvolume en op sommige versies (de L2H1 Ő met lange wielbasis) kunnen de achterste laaddeuren openen onder een hoek van 270°. Je kan 5 of 6 m³ laden.mso-spacerun: yes"> De bestelwagenbestuurder hoeft tegenwoordig ook niet veel meer te missen. Uit de optielijst vallen elektrische ruiten, airco, centrale deurvergrendeling, navigatiesysteem en zelfs nog meer leuks te plukken.

De Trafic gaat het opnemen tegen concurrenten als de Ford Transit en de Mercedes Vito. Renault gaat dat doen met maar liefst 20 versies. Je kan kiezen uit een wielbasis van 3,09 of 3,49m, een laadvermogen van 1.000 en 1.200kg en uitvoeringen als bestelwagen, combi en laadvloer-cabine. De lange versie is vanaf eind dit jaar beschikbaar, in 2002 wordt er dan ook nog een tweede hoogte gelanceerd. De combi is verkrijgbaar met ruiten of in half-gesloten uitvoering en biedt plaats aan 2 tot 9 personen. De banken zijn zowieso demonteerbaar, de achterste bank kan je steeds dichtvouwen en neerklappen.

Je zal de trafic kunnen krijgen met een 1.9dCI van 82pk (200Nm), een 1.9dCi van 100pk (240Nm) en een 120pk sterke 2.0 16v benzinemotor (190Nm). De diesels verbruiken respecievelijk 7,8 en 7,3l/100km, terwijl de benzine er in een gemengde cyclus 9,9l kostbaar vocht doorsluist. Later komt er nog een derde dieselversie in de vorm van een nieuwe 2.5dCi van 133pk. Olie verversen moet om de 30.000km, en Renault zweert dat motor zowieso 250.000km probleemvrij functioneert. De 100pk diesel en de 120pk benzine zijn voorzien van een manuele zesbak, gebaseerd op die van de Renault Clio Sport V6.