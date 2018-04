Citroën C5 gamma

Door: BV

Met lichte vertraging is ie er, de C5. Deze grote berline vervangt tot de komst van de C6 de Xm, maar eigenlijk is het de Xantia-vervanger. In tegenstelling tot wat eerst werd gezegd komt de C5 meteen met een vrij volledig gamma aandraven. Hij is verkrijgbaar in 2 uitrustingsniveau’s (SX en Exclusieve) en 6 motorisaties. Het benzinegamma bestaat nog slechts uit de allerrecentste PSA-motoren. De 1.8 16v van 117pk uit de Picasso vinden we vooraan de prijslijst terug. Citroën vraagt voor dit rijkelijk uitgeruste model 840.000 blinkende bertjes of 20.823 EURO. De 2.0 16v komt rechtstreeks uit de 406 en 206 GTI. Voor 900.000 BEF of 22.310 EURO lopen de 138 pk langs de voortrein over de weg. Deze twee goedkoopste versies zijn enkel als SX te koop. Voor een automaat betaal je 50.000 BEF of 1.240 EURO extra.Voor het ronde bedrag van 1 miljoen of 24.790 EURO rij je een 2.0 Hpi Exclusieve de deur uit. Deze gloednieuwe benzinemotor wordt rechtstreeks ingespoten en laat desgewenst 143 paarden los. De duurste C5 met 3.0 V6 produceert 210 pk en gaat voor 1.165.000 BEF of 28.880 EURO. Net als bij de goedkopere versies betaal je 50.000 of 1.240 EURO meer voor een automaat. Bij de Exclusieve echter krijg je dan een bak met sequentiële bedieningsmogelijkheid. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het benzinegamma binnen afzienbare tijd aangevuld met de 2.2 benzine uit de 607 en 406 van 160 pk.

Bij de turbodiesels herkennen we meteen de 2.0 HDI. De 110 pk-variant, die jammer genoeg alleen als SX te verkrijgen is, schuif je voor 930.000 BEF of 23.054 EURO onder de bips. De duurste diesel wordt de 2.2 HDI uit de 607 en 406. Hij spuit alle Common Rail-voordelen rechtstreeks en koppelt ze bovendien aan een partikelfilter (FAP) die onverbrande roetdeeltjes tegenhoudt. Wanneer je de 136 paarden in Exclusieve uitvoering meekrijgt is de dealer met 1070.000 BEF of 26.525 EURO gaan lopen. Net als bij de andere motorisaties kost een automaat 50.000 BEF of 1.240 EURO. Bij de 2.0 is dat een gewone en bij de 2.2 er eentje met sequentieel standje.

De C5 zet de stijl verder die het Franse merk met de Picasso was begonnen. Qua afmetingen (4,62m lange en 1,77 m breed) gaat de C5 resoluut naar de hogere middenklasse. Deze cijfers hebben een duidelijk weerslag gehad op het interieur dat overigens met een vlakke vloer kan pronken. Hoewel de C5 een klassieke drievolume-wagen lijkt heeft hij 5 deuren. De kofferklep geeft ruim toegang tot de 456 liter grote stouwruimte.

Wat wegligging en comfort aangaat, heeft Citroën iets waar te maken. Het nieuwe Franse salon krijgt een volledig herziene hydractieve 3 ophanging met vereenvoudigde structuur. De C5 varieert de rijhoogte naargelang de snelheid (-15mm vooraan en -13mm achteraan) en de staat van het wegdek (+13mm). Het ophangingsprogramma kan in real time worden gewijzigd van comfortabel naar dynamisch. Het nieuwe hydraulische systeem vraagt pas na 5 jaar of 200.000 km onderhoud.

Vanaf de basisversie omvat het uitrustingslijstje ABS met remkrachtverdeler, noodrembijstand, ASR, 6 airbags waarvan 2 gordijnairbags,ij Dankzij de multiplex-architectuur kon de C5 (eventueel al naargelang het afwerkingsniveau) worden voorzien van allerhande functies zoals black panel, automatische ruitenwissers, een multifunctionele boordcomputer, automatisch oplichten van de lichten en waarschuwingsknipperslichten, een elektronische parkeerhulp, bandendrukcontrole,ij Op het vlak van boordtechnologie kan de C5 worden uitgerust met recente navigatiesystemen en de Auto PC. Dat laatste systeem biedt de bestuurder een echt informatie- en communicatiemiddel waardoor allerhande functies via spraaktechnologie kunnen worden geactiveerd.

Binnenkort is de C5 bij de dealer te bezichtigen.