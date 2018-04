Nissan komt met opvolger van legendarische Z

Door: BV

issan heeft voor de Internationale Auto Show van Detroit gekozen om de nieuwe Z voor te stellen. De Nissan Z Concept Car werd gebaseerd op de legendarische Datsun 240Z uit 1969. Dit retro-design verschijnt in de loop van volgend jaar op de Amerikaanse markt en heeft alles wat van een moderne sportwagen verwacht wordt. Aan de mix van passie, prestaties, doelmatigheid en waarde werd niet geraakt, waardoor ook deze achterwielaangedreven Concept Car zich blijft typeren als een echte Z.

De hedendaagse cockpit is volledig gericht op de bestuurder en combineert metaal en leder met vernieuwende elementen. Een vleugje nostalgie maakt van de te duchten Z een geslaagde cocktail. De zetels vooraan zijn voorzien van een gaas dat zorgt voor een experimenteel uitzicht maar ook transpiratievocht opneemt. Het functionele aspect werd niet uit het oog verloren door de Z Concept van neerklapbare achterbankleuningen te voorzien. De boordplank ten slotte verwijst naar de 240Z door de wijzerplaten in verschillende kokers te monteren. Natuurlijk mag in de wagen van het nieuwe millennium GPS en videodisplay niet ontbreken.



Een onafhankelijke wielophanging, een lange wielbasis en grote spoorbreedte zullen de Z Concept Car een flinke dosis rijplezier meegeven. De Z rijdt op grote 20? wielen met 255/35 banden vooraan en 275/35 achteraan.

Het hart van de aërodynamische sportcoupé is een 3,5 liter grote zescilinder in V. De 260 paarden maken dat een spurtje tot 100 km/h minder dan 7 seconden duurt. Bij de overbrengingen is er keuze uit een geautomatiseerde elektronische vijfbak of een handgeschakelde zesbak.