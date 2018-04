MG F Trophy 160

Door: BV

roeger was MG een zeer gerespecteerd automobielbouwer. Het imago kreeg echter enkele flinke deuken, maar MG begint er flink op te hameren dat dat tot het verleden behoort. MG toonde de wereld al een stevig opgevoerde, breed geschoeide, maar vooral enorm agressieve versie van de Rover 75, de X10. De MG F is het volgende familielid dat de eer moet redden. De brutalere variant heet Trophy 160, die zoals je kunt vermoeden 160 pk in huis heeft. De versie die het onderste uit het 1.8 VVC-blok haalt, is herkenbaar aan z'n 16" lichtmetalen wielen, voor-en achterspoilers en nieuwe kleuren. De Trophy 160 werd ten opzichte van zijn kalmere broertjes stevig verlaagd. Om de klap vermoedelijk minder hard te laten aankomen bij de eigenaars van de 120 pk-versie werd een 1.6 instapmodel aan de catalogus toegevoegd. Over wat deze laatste te bieden heeft zwijgt MG voorlopig in alle talen. Of deze nieuwe versies ook naar het Europese vasteland komen blijft nog de vraag.