Mazda RX7 opvolger

p het Salon van Detroit showt Mazda de opvolger van de RX-EVOLV die in ’99 in Tokio stond en op het einde van dit jaar op de markt komt. Mazda beweert dat het prototype dicht tegen het productiemodel aanleunt. Dit prototype wordt de opvolger van de RX-7 en zal waarschijnlijk RX-8 heten. Onder de kap ligt een gloednieuwe atmosferische Wankel-motor. Dit nieuw type motor werd Renisis gedoopt. Hij behoort tot de soort die geen cilinders heeft, maar draaischijven. Je kittelt het ding rustig tot 10.000 (!) toeren waarbij hij zijn 260 pk en 280 Nm prijsgeeft. Behalve de motor is nog niet veel geweten van het prototype. We weten wel dat het model in detroit, net als het vorige prototype 4 deuren heeft. De achterste deuren zwaaien in dit geval ook naar achteren open.