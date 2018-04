Door: BV

exus, het luxemerk onder de vleugels van Toyota, presenteerde op het autosalon in Detroit zojuist de break-versie van de IS 200. Lexus begeeft zich daarmee op glad ijs, want het merk had tot nog toe geen break in het gamma. De break wordt in Amerika gelanceerd met een drieliter motor. Hij zal daar de naam IS 300 SportsCross krijgen. De break komt ook naar Europa, maar over het exacte wat, waar en wanneer hebben we nog geen gegevens.