GM showt prototypes

Door: BV

D

e komende dagen kunnen meer dan 800.000 kijklustigen zich laten gaan op het Salon van Detroit. General Motors stelt van 13 tot 21 januari naast 4 conceptcars haar succesvolle productiemodellen van Chevrolet, Cadillac, Buick, Pontiac, Hummer, GMC en Oldsmobile tentoon.

De Cadillac Vizòn (foto rechts) is een kruising tussen de in de USA immens populaire SUV (Sports Utility Vehicle) en een break. Hij kan dus prat gaan op een uitstekend comfort. De voortstuwing gebeurt door een 4.2l grote Northstar V8 die geen problemen heeft met een stukje onverhard terrein. Deze zelfverzekerde wagen koppelt voor het eerst een vierwielaandrijving aan het StabiliTrak-tractiesysteem van Cadillac. De verstelbare ophanging kan worden aangepast aan het parcours en het gewicht van de lading. Op de weg zal deze 4,82 m lange Vizòn weten te overtuigen door zijn intelligent cruise-control-systeem dat automatisch de snelheid aanpast om een veilige volgafstand te handhaven. Uiteraard mocht het het interieur niet aan weelde ontbreken. De Vizòn is voorzien van een infotainment-systeem, DVD-speler met geïntegreerde videoschermen en Night Vision.

De Oldsmobilel O4 is een Open wagen voor 4. De cabrio met 2-liter turbo van Opel beschikt over een targadak waardoor de O4 eveneens een coupé is. Koetswerkdesigner Bertone hielp een handje met het ontwerp.

Buick?s luxeroadster heet Bengal (foto links-onder). Deze rank uitgesneden machine brengt de 240pk van de 3.4 V6 via een automatisch zesbak op de weg. De convertible met vouwdak beschikt over een zestalig spraakherkenningssysteem dat niet minder dan 118 commando?s herkent voor de bediening van onder andere koplampen, ruitenwissers, verwarming, geluidsinstallatie, navigatiesysteem en cruise-control. Deze "open air" heeft voldoende kofferruimte voor 2 golftassen.

GMC?s TerraCross biedt flexibiliteit als SUV, pickup en cabrio in één pakket. De automatische 4-versnellingsbak brengt de kracht van de dwarsgemonteerde 3.4l V6 over op de 4 wielen. De TerraCross heeft een zeer grote wielbasis en kleine overhangen om de interieurruimte te maximaliseren. De achterdeuren schuiven open op verborgen rails. De TerraCross biedt ruim plaats aan vier passagiers en hun chauffeur.

Chevrolet gunt het publiek een eerste blik op de nieuwe Trailblazer die in de herfst van 2001 naar Europa komt. De SUV wordt voortgestuwd door een V8 met 4.2 liter inhoud van 270 pk. Dankzij een gloednieuwe multilink achterophanging met vijfpuntsgeleiding en schroefveren, een langere dynamische veerweg en een hydraulisch bekrachtigde tandheugelstuurinrichting voor een korte draaicirkel biedt de Trailblazer een ideale combinatie van voorbeeldig rijcomfort en wendbaarheid.

De Corvette ZO6 voor modeljaar 2001 krijgt een nieuwe 5.7 V8. Hij ontwikkelt 385 pk en 522 Nm. Dankzij het Active Handling System van de tweede generatie dat voortaan standaard is op elke versie, is de Corvette in elk opzicht wenbaarder geworden.

Aan het einde van het Off-Road-aanbod in Detroit staat de unieke Hummer. De H1 onderscheidt door zijn vermogen om over 55 cm hoge richels en door 76 cm diepe plassen te rijden. Zijdelingse glooiingen van 40 % en hellingen van 60 % zijn al evenmin een probleem. De Hummer is 2,20 m breed en 4,68 m lang. Zijn kracht haalt hij uit een 6.5-liter turbodiesel van 195 pk en 583 Nm.

De laatste blikvanger op de GM-stand is de Cadillac Escalade 2002, de krachtigste SUV ter wereld.