p de AutoRai 2001 bij onze noorderburen zal het Nederlandse sportwagenmerk Spyker een nieuw model boven de doopvont houden. De boreling heet C8 Laviolette en is de coupé-versie van de verbazingwekkende C8 Spyder (foto) die in oktober 2000 in Engeland te zien was. Die C8 sleepte daar ook meteen de designprijs in de wacht. Spyker liet halfweg de jaren 20 van vorige eeuw het leven, maar herrees vorig jaar.

De AutoRai opent zijn deuren van 8 tot 18 februari in Amsterdam.