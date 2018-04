Seat Leon V6 Cupra en TDI 150

Door: BV

inds de Seat-modellen werden afgelost door modellen met VW-stempel kreeg het Spaanse merk een nieuw imago mee. Seat is nu het dynamische merk binnen het VW-imperium. Na de Ibiza en Cordoba krijgt nu ook de Leon de Cupra-badge opgekleefd.

Concreet betekent dit dat de Leon werd voorzien van de 2.8 V6 uit de Golf 4Motion. Net zoals de Duitser krijgt de Leon vierwielaandrijving en houdt hij er dezelfde 6-versnellingsbak op na. Met 204 pk en 270 Nm bij respectievelijk 6200 en 3200 t/min blijft het vermogen identiek aan dat van de Golf. Dergelijke paardenstal onder de kap zorgt voor een topsnelheid van 235 km/h en een spurtje tot 100 km/h in 7,3 sec. Het kilometerpaaltje wordt na 28,2 sec voorbij gereden. Het normverbruik bedraagt 10,9l/100km. Doordat de V6 zijn vermogen op de vier wielen overbrengt, werd de torsieas achteraan ingeruild voor een meer plaatsrovende meerarmige achteras. Het koffervolume loopt daarmee terug tot 270 liter.

De Cupra V6 is uiterlijk duidelijk herkenbaar door zijn omvangrijkere bumpers met grotere luchtinlaten die voorzien werden van een honinggraadstructuur. Op de 17" velgen liggen Michelin Pilot's maatje 225/45. De wijzerplaten in het dashboard krijgen een witte achtergrond en de middenconsole heeft een titanium-look. De Cupra krijgt een aluminium pedalensetje.

Als eerste niet-VW verwerft de Leon de TDI met volledig rode badge. Deze motor met pompverstuivers, specifiek carter en versterkte krukas, zuigers en drijfstangen produceert dankzij een variabele Garrett T17-turbo van 2,5 bar 150 diesel-pk?s bij 4000 t/min en 320 Nm koppel bij 1900 t/min. Hij wordt steeds gekoppeld aan de manuele 6-bak. Al dat koppel zorgt voor stevige hernemingen, maar ook in het pure optrekwerk is meer dan in orde: een topsnelheid van 215 km/h, 8,9 sec tot 100 km/h en 30 sec voor de kilometer uit stilstand. Volgens de norm verbruikt de Leon TDI maar 5,3 l/100 km. In tegenstelling tot de Golf en de Bora is de Leon met rode T, D en I niet verkrijgbaar met vierwielaandrijving.

Beide versie zijn goed uitgerust met standaard ABS, EBV, vier airbags, lichtmetalen velgen, volumetrisch alarm en verwarmde voorstoelen. De V6 Cupra doet daar nog ESP, een regensensor en lederen interieur bovenop.

Deze krachtpatsers zijn te koop vanaf het einde van de winter. Prijzen zijn nog niet gekend, maar zullen naargelang de motorisatie vermoedelijk rond het miljoen bengelen.