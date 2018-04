Daihatsu Y(oung) R(ecreational) V(ehicle)

Door: BV

aihatsu's waren tot nu toe niet echt bekend omwille van hun oogstrelende vormgeving. Met de YRV (Young Recreational Vehicle) komt daar nu verandering in. De jong gelijnde YRV koppelt een ruim interieur aan voldoende functionaliteit. De lilliputter, die het midden houdt tussen een kleine monospace en een break, is 3,67 m lang en komt daarmee postvatten naast de Opel Agila en Suzuki Wagon R.

De achterbank in de YRV staat gemonteerd op rails en kan over een afstand van 15 cm verschoven worden. De passagiers op deze achterbank zitten trouwens hoger dan hun soortgenoten op de voorste plaatsen. Dit ?Stadion?-zitje zorgt voor een beter zicht op de weg en omdat je hoger zit heb je natuurlijk minder plaats nodig om je benen kwijt te raken. De bank is neerklapbaar in 2 gelijke delen, bovendien kunnen de 2 delen afzonderlijk worden verwijderd of kan alleen de zitting worden weggenomen. Ook de hellingsgraad van de rugleuning is instelbaar.

De YRV biedt de keuze tussen 2 benzinemotoren: een 1.0 driecilinder (met 2 bovenliggende nokkenassen, 12 kleppen en variabele kleppentiming) van 58 pk en 88 Nm en een even moderne 1.3 van 86 pk en 120 Nm. Deze laatste kan aan een viertrapsautomaat met sequentiële bediening gekoppeld worden. Daarmee kan aan het stuur worden geschakeld.

De YRV staat vanaf deze maand in de etalage en wordt aangeboden vanaf 429.990 BEF (€ 10.659).