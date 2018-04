Lek: de nieuwe Fiat Bravo

Door: REDACTIE

e in 2001 door Fiat gelanceerde Stilo krijgt geen opvolger. Fiat grijpt voor z’n volgende telg in het segment van de compacte middenklassers terug naar de naam Bravo, zoals de Italiaanse vertegenwoordiging in het marktdeel ook voor 2001 heette. De eerder behouden gelijnde Stilo – met een stilistisch onderscheid tussen de drie- en vijfdeursversies - moest Fiat uit het slop halen, maar faalde waar nu de nieuwe Grande Punto lijkt te zullen slagen. De voorstelling van de nieuwe Bravo was oorspronkelijk voorzien voor het Autsalon van Parijs (eind september), maar is inmiddels uitgesteld tot de Autoshow in Genève, waar het model in maart 2007 z’n opwachting maakt. Kort erna komt de nieuwe Fiat op de markt.

De huidige Stilo bestaat in een sportieve driedeursuitvoering, een meer behouden gelijnde vijfdeurs en een break waarvan ook nog eens een avontuurlijke variant (Uproad) bestaat. De nieuwe Bravo komt er naar verluidt enkel met vijf deuren. Wellicht wacht Fiat op de reacties van het cliënteel om de beslissing voor een breder gamma te nemen. Het zou ons ook niet verbazen mocht de break (Multiwagon) nog even in productie blijven. Dat is immers een trend.