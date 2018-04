Officieel: de nieuwe Citroën C4 Picasso

Door: REDACTIE

a een wat bizar lek vorige week, onthult nu ook Citroën zelf de eerste gegevens van de C4 Picasso. Die nieuweling komt er eerst in een versie met zeven zitplaatsen en wordt door de constructeur tussen de actuele Picasso en de grote monovolume C8 in het gamma geparkeerd. Over de Xsara Picasso zegt Citroën dat het model nog vele jaren deel van het gamma zal uitmaken. Deze nieuweling heeft niet de ei-vorm van de eerste Picasso, maar pakt wel uit met het grootste glasoppervlak uit z’n segment. Dat is niet alleen aan de grote zijruiten of een immens panoramisch dak te danken, het heeft veel te maken met een gigantische voorruit. Daardoor bedraagt de verticale kijkhoek van de inzittenden liefst 70°, het dubbele van een normale MPV. Een kenmerk dat uiteraard het ruimtegevoel versterkt.

Aan de binnenzijde vinden we Citroëns’ gekende monovolume-architectuur terug. Het instrumentarium staat centraal en het stuurwiel met vast centraal deel is bij de C4 geleend. Nieuw is de gerobotiseerde zesbak, waarvoor we enkel nog stuurbediening krijgen. Citroën laat de ‘storende’ versnellingspook gewoon achterwege. De bedieningselementen voor de airco worden aan weerszijden van de boordplank herhaald, eerder dan ze in de middenconsole weg te steken. Aan opbergruimte lijkt geen gebrek te zijn. Centraal in het dashboard zit zelfs een groot afsluitbaar koelvak. Citroën zorgt ook voor sfeerverlichting. Tijdens het rijden zorgen ‘lichtlijnen’ in de boordplank en de deurpanelen voor een discrete, sfeervolle gloed.

De C4 Picasso wordt 4,59m lang, 1,83m breed en meet 1,66m in de hoogte. De indeling omvat drie zitrijen met individuele zetels. Om het comfort van de twee personen op de derde zitrij te verbeteren, zorgt de constructeur voor extra diep uitgesneden voetholtes. De tweede en derde rij kunnen in een vlakke vloer verdwijnen zonder dat daarvoor de hoofdsteunen verwijderd moeten worden. Een eenvoudig klik- en schuifsysteem moet ervoor zorgen dat de toegang tot de achterste zitplaatsen zo ruim mogelijk is. De koffer is 576l groot als er slechts vijf zitplaatsen in gebruik zijn. De maximale capaciteit bedraagt 1951l. En zoals dat hoort op nieuwe wagens, kan de achterruit afzonderlijk van de kofferklep geopend worden.

De C4 Picasso al aangeboden worden met een 143pk sterke 2.0i benzinemotor en twee dieselversies. De diesels worden 110 en 138pk sterk (die laatste blijft in België om fiscale redenen uiteraard op 136pk steken). De C4 Picasso maakt z’n debuut eind september op het Autosalon van Parijs.