Tweede poging voor Kia Opirus

et vlaggenschip van Kia, de Opirus, is in Europa een zeldzame verschijning, maar de Amerikanen kunnen het model wel smaken. Inmiddels is het model er 4 jaar op de markt, en doet Kia een inspanning om de smaak ervan te verfijnen. Spek voor Europese bek maakt de constructeur er niet van. Het begint bij de motor; de quasi onverkoopbare 203pk sterke 3,5l V6 met automaat wordt vervangen door een exemplaar dat 3 deciliter meer longinhoud heeft. Dat aggregaat presteert wel fiks beter; het is 266pk sterk. Daardoor is de Opirus voortaan 230km/u snel en kan de sprint in amper 7,5 (in plaats van 9,2) tellen worden afgehaspeld.

Het uiterlijk krijgt een fijnere grille, hertekende motorkap, nieuwe 17-duims velgen in plaats van de oude exemplaren met een diameter van 16 duim, een verhoogd kofferdeksel, nieuwe Őverticaal gepositioneerde- achterlichtunits, twee verchroomde uitlaten en een 20mm grotere achteroverhang. In het interieur vinden we nieuwe materialen en kleurtinten. Tot slot moeten een grotere spoorbreedte en een gewijzigde onderstelafstelling het weggedrag verbeteren.