Nieuwe 2.0 JTD voor Fiat Ulysse

Door: REDACTIE

F

iat’s Ulysse is vanaf heden leverbaar met een nieuwe 2.0 JTD dieselmotor. Die levert 120pk en is gekoppeld aan een manuele zesbak. De krachtbron vervangt de 2.0 JTD met 109pk. Met de nieuwe krachtbron haalt de Ulysse 100km/u na 12,9 seconden en is hij in staat een top van 180km/u te halen. Het normverbruik bedraagt 6,9l/100km.

Fiat introduceert meteen een nieuw uitrustingsniveau, ‘Emotion’, dat standaard in een ESP-systeem, een met leder overtrokken stuurwiel en vesnellingspookknop, 16-duims lichtmetalen wielen, een navigatiesysteem en zonneschermen voorziet.