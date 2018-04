Superexclusief: Ferrari P4/5

Door: REDACTIE

ininfarina bouwt voor de steenrijke Amerikaanse filmmagnaat James Glickenhaus een unieke Ferrari. Als basis wordt een Enzo gebruikt, maar het koetswerk is gebaseerd op een klassieker; de P3-racewagen uit 1967. Glickenhaus heeft die al in z'n collectie, maar die is niet geschikt om op de openbare weg te gebruiken. Het lijnenspel van de P4/5 is van de hand van Jason Castriota, die bij de Pininfarina werkzaam is, al had ook ontwerpdirecteur Ken Ukuyama wat in de pap te brokken. De 20-duims lichtmetalen wielen en rijkelijk gebruik van LED-verlichting horen tot de opvallendste kenmerken van het unieke exemplaar.

Om de P4/5 te laten bouwen moest Glickenhaus eerst uit een privécollectie een Enzo kopen, want die zijn uitverkocht. Finaal werden nog meer dan 200 onderdelen aangepast. Pininfarina presteerde het om de P4/5 met z'n 1,2 ton een tikkeltje lichter te maken dan de échte Enzo. Hoewel de 660pk sterke 5,9l V12 ongemoeid werd gelaten, is het unieke exemplaar een tikkeltje (met 3,55 seconden, 5 honderdsten om precies te zijn) sneller dan het origineel. De topsnelheid steeg wel van 349 naar 362km/u. Voor Glickenhaus is dit het belangrijkste; hij is gehomologeerd voor de openbare weg.