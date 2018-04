Bizar lek voor nieuwe Citroën Picasso

Door: REDACTIE

H

et is geen geheim dat Citroën een nieuwe compacte monovolume op het rek heeft liggen, maar het uitzicht van de telg was tot op heden wél een goed bewaard geheim. Daarin komt nu op een aparte manier verandering. Op Ebay staat immers al een schaalmodel van de nieuwe C4 Picasso te koop. Een tijd voor het merk met de dubbele Chevron zelf met de eerste beelden komt. Citroën wou zelfs het gebruik van de aanduiding Picasso (zichtbaar op de flank van het schaalmodel) niet bevestigen. Enkel over de vorm van de snuit waren enkele indicaties gegeven. De schaalmodellen zijn reeds besteld, en daarvan is er één door de mazen van het net geglipt.

De kleine Picasso (1:43) staat momenteel op Ebay te pronken voor ruim 16 euro, al hebben we een vermoeden dat daar nog wel wat bij komt.