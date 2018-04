Door: REDACTIE

H

et Koreaanse Kia is op de Europese markt aan bijna net zo’n steile opmars bezig als ‘moedermerk’ Hyundai. Het recept is hetzelfde; vanaf heden wordt de Europese consument gepamperd met producten die hem op het lijf geschreven zijn. Na de Sportage en de Carens is het tijd voor een nieuwe middenklasserij Een naam heeft die nog niet. Kia houdt het voorlopig op ED, de interne codebenaming. De echte naam wordt bij de première (op 28 september op het Salon van Parijs) bekendgemaakt. De eerste foto’s werden op het Autosalon van Londen vrijgegeven. Kwestie van de markt al warm te maken.

Kia’s nieuwe middenklasser wordt 4,2m lang en zal beschikken over een wielbasis van 2,65m. Het merk wil van bij de lancering vier motoren aanbieden. Het gaat om drie benzines Ő met een slagvolume van 1.4, 1.6 of 2.0l Ő en een nieuwe 1.6l diesel. In december wordt hij bij de dealers verwacht.