Alfa 8 C Competizione uitverkocht

Door: REDACTIE

De Belgische Alfa-importeur heeft liefst 50 geïnteresseerde prospecten kunnen noteren voor de Alfa 8 C Competizione. Die kregen voor de achterwielaangedreven sportwagen een indicatieve prijs van € 161.000. Het moederhuis laat intussen weten dat, een goede maand na de voorstelling, de complete voorziene productie van 500 werd overtekend. De Belgische importeur weet binnenkort hoeveel exemplaren ons land krijgt toegewezen. Dat zijn er wellicht minder dan 50.

De 8 C Competizione werd voorgesteld op het Autosalon van Parijs. Onder de motorkap steekt een 4.7l V8 met 450pk die afkomstig is van Maserati, maar werd afgestemd op de specifieke eisen van de Alfa. De productie start in het eerste semester van volgend jaar, met de eerste geplande leveringen in het najaar van 2007.