Volgend jaar nieuwe Cadillac CTS

Door: REDACTIE

In januari presenteert Cadillac op het Detroit Motorshow een opvolger voor de CTS. Nu wordt al een tipje van de sluier gelicht. Letterlijk, want meer dan een hoekje krijgen we niet te zien. Het model wordt na de zomer aangeboden in de VS en zou nog dit jaar in Europa moeten arriveren. De CTS was de eerste telg waarop Cadillac z’n nieuwe vormtaal introduceerde. Intussen wist Caddilac voor z’n ‘instapper’ bijna 300.000 klanten te ronselen. De evaluatie van de vormtaal is positief, klinkt het bij Cadillac. De nieuweling ligt dus in dezelfde lijn.