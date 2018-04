Alfa Romeo is ambitieus

Door: REDACTIE

Alfa Romeo boert de jongste tijd stevig vooruit; dit jaar ging de verkoop met 17% omhoog en hoopt Fiat van het merk zo’n 160.000 exemplaren aan de man te brengen. De toekomstplannen zijn bijzonder ambitieus; in 2010 wil het merk reeds 300.000 Alfa’s aan de man brengen. Het middel? Opwindende modellen én –vooral- een echte kleine Alfa.

De Alfa Junior moet het offensief in de lente van 2008 inluiden. Alfa mikt ermee op een doelpubliek van 18 tot 30-jarigen. Het jaar erna krijgen we de opvolger van de 147, die 149 zal heten en de 169. In 2010 wordt het productoffensief afgerond met -eindelijk- een grote crossover. Daarvan valt te verwachten dat die het platform deelt met een Fiat. Een vertegenwoordiger van het merk gaf eerder immers al te kennen dat Fiat geen conventionele grote wagen meer zou bouwen. “Er komt een grote Fiat, maar die zal van het crossover-type zijn”, zo luidt het.