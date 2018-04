Een miljoen "Oostenrijkse" Chrylsers en Jeeps

Door: REDACTIE

In Graz (Oostenrijk) liep het miljoenste Chrysler/Jeep product van de band. Het was een Jeep Grand Cherokee, ooit het meest succesvolle model van de Chrysler groep buiten Noord-Amerika. Moest men de in Graz gebouwde Chryslers en Jeeps na elkaar ordenen dan zou men een autofile hebben van de Noordkaap, zijnde het meest noordelijke punt van Noorwegen, tot het uiterste zuiden van Italië. Een ongeveer 5.000 km lange karavaan is dat.

De “Oostenrijkse” Chryslers en Jeeps kennen thans meer dan 17 opeenvolgende maanden een stijging van de productie en afzet. De efficiënte en flexibele productie is oorzaak van het snelste groeiende merk in West-Europa. Er wordt gewerkt in drie shifts en de productie bereikt jaarlijks tussen de 80.000 en 90.000 voertuigen. Bijzonder is het doorlopende systeem van verschillende modellen op dezelfde band. Zo loopt er na een Voyager een Grand Cherokee van de band en daartussenin mengt zich een Commander of 300 C. De werknemers van Magna Steyr Fahrzeugtechnik mixen benzine modellen en diesels, wagens met rechts en links stuurwiel, SRT enz.

De productie in Graz begon in 1990 met de stichting van Eurostar. Dat was een joint venture van Chrysler en Steyr-Daimler-Puch. Eurostar bouwde drie generaties van de Chrysler Voyager en onlangs ook de PT Cruiser. In 2002 kocht Magna-Steyr het bedrijf op

In 1994 werd gestart met de Jeeps Grand Cherokee en op heden is men aan de derde generatie van de Grand Cherokee toe. Magna Steyr assembleert de Chrysler Voyager, de 300C en de Jeeps Commander en Grand Cherokee. De Chrysler Crossfire wordt in het Duitse Osnabrück gemaakt.