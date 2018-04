V6 is nieuwe topversie VW Eos

Door: REDACTIE

Volkswagens Coupé-Cabriolet is voortaan ook verkrijgbaar met een zescilinder benzinemotor. De krachtbron nestelt zich helemaal bovenaan het gamma met een maximumvermogen van 250pk. De koppelcurve verloopt vlak tussen 2.500 en 3.000t/min wanneer 320Nm geleverd wordt.

De Eos V6 haalt een top van 247km/u en sprint naar 100km/u in 7,3 tellen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 9,2l per 100km. De zescilinder wordt immer gekoppeld aan de DSG-automaat met dubbele koppeling. Die beschikt over zes voorwaartse versnellingen die het vermogen naar de voorwielen kanaliseren.