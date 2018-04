Nissan GT Academy: vooral geen spel

Door: BV

Al in 2008 kwamen Nissan en computergamefabrikant Gran Turismo (voor Sony Playstation) op het idee om een competitie op te zetten die de beste gamers losliet op een programma om er heuse racepiloten van te maken, onder het motto ‘van Gamer tot Racer’. De in eerste instantie eerder bescheiden organisatie trakteerde de winnaar op z’n minst op een pilotenzitje tijdens één enkele wedstrijd. Inmiddels is echter gebleken dat de door Nissan en Sony opgezette competitie niet alleen goed was voor de naamsbekendheid van beide merken, maar ook verrassend effectief is in het selecteren van écht racetalent. Nagenoeg alle winnaars zijn nog actief in de racerij, wat er zo ongeveer het meest succesvolle introductieprogramma van moet maken. De Nissan GT Academy is dan ook vooral geen spel.

Gran Turismo op Playstation 3

Het computergame is het begin. Daarop worden de eerste nationale selectierondes gehouden en de kandidaten geselecteerd. Jezelf ontpoppen tot een expert achter het virtuele stuur is dan ook een must. Je steekt er overigens wel wat van op, want je leert de lay-out van de verschillende circuits en kan experimenteren met rijlijnen. Beschouw het als een basis. In onze ogen is het ook de zwakste schakel in het selectieproces (omdat zelfs het meest realistische game nog erg ver van de reële beleving staat). De resultaten lijken ons daar echter in tegen te spreken.

Racekamp

Wie zich op het scherm heeft weten te bewijzen wordt door de organisatie op racekamp gestuurd. Er zijn er wereldwijd verschillende. Dat voor Europa ligt in het Engelse Silverstone. Voor de Benelux valt de selectie doorgaans op 6 deelnemers die zich mogen verwachten aan een serieuze uitdaging. Anno 2014 wordt zulks als bijna vanzelfsprekend in een reality-tv-format gegoten: een afvalrace waarbij voor elk land- of landengroep uiteindelijk twee deelnemers worden afgevaardigd naar de finale. Elke groep krijgt een coach - belast met de selectie, maar ook de motivatie van de deelnemers.

Vergeet het autorijden

Natuurlijk zijn er wedstrijdproeven. Verschietachtig veel zelfs, maar dat is niet waar we het meest van staan te kijken. Er gaan immers een hoop andere selecties aan vooraf. Fysieke proeven, reactiesnelheid en zelfs concentratievermogen worden wetenschappelijk gemeten. Wie op hoog niveau autosport wil doen, moet niet alleen fit zijn, maar ook nog eens een juiste spiermassa-verdeling hebben. Kandidaten worden daarom gemeten en op een weegschaal gezet die door middel van achtergrondspanning (een onvoelbare elektrische stroom die door de voeten het lichaam in wordt gestuurd) de opbouw van het lichaam analyseert. En je mag je prompt verwachten aan een trainingsschema dat eventuele tekortkomingen aanpakt.

Op circuit

De praktische proeven zijn evenmin van de poes. Kandidaten worden er gedropt in een groot palet autosportdisciplines waarvan de eigenschappen sterk uiteen kunnen lopen. Er wordt gereden met Formule 3-achtige éénzitter, silhouettes in Le-Mans-stijl, zandbuggy’s, traditionele circuitwagens, driftvoertuigen, er wordt zelfs elektrisch achteruit gereden in een Nissan Leaf. Deelnemers worden niet alleen geacht binnen erg korte tijd knaltijden neer te zetten - er wordt net zo zeer gekeken naar de manier waarop ze tot stand komen. Consistentie, en karaktereigenschappen als stressbestendigheid, leergierigheid, het vermogen om om te kunnen met tegenslagen en ga zo maar door…

De winnaars

De Belgen doen het zelden slecht tijdens de GT Academy en dit jaar was evenmin een uitzondering. De belachelijk snelle Cédric Wouters reed de poleposition bij elkaar voor de finale wedstrijd, maar een schermutseling bij de start leverde schade en een gedwongen achtervolging op de Franse kandidaat - Gaëtan Paletou - op. Die stak dan ook het contract met Nissan Sport op zak. Het werk begint dan overigens pas, want het ‘driver development program’ dat hem vervolgens wordt voorgeschoteld is één van de meest intensieve in de sector.

Onder de mensen die het hem voordeden zat onder meer de Belg Wolfgang Reip. Die is sinds 2012 actief bij Nissan Motorsport en maakt inmiddels deel uit van het ontwikkelingsteam bij Nismo. Andere eerder winnaars komen onder meer uit in de GT3-raceklasse, Le Mans, het Japanse Tourwagenkampioenschap en volgend jaar ook de Australische V8 Supercars.