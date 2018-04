Rally voor dummies

Door: BV

Wie rally een klein beetje volgt, maakt zich nu waarschijnlijk op voor seizoen 2015. De laatste manche van 2014 is nog maar een dikke maand koud en het Wereldkampioenschap Rally - het WRC - maakt zich alweer op voor een nieuw seizoen. Het recess was kort. Volgend weekend wordt er weer afgetrapt voor 13 internationale evenementen op het heilige asfalt van de Rally van Monte Carlo. Nog net voldoende tijd dus om te kijken of rally anno 2015 nog wat te bieden heeft en - als de microbe bijt - je in te werken voor 2015. We gaan diagonaal door de basics.

1) Eerst wat jargon

Legendarische rallymonsters als Stratossen, Delta’s, Impreza’s, Celica’s en Audi Quattro’s zijn er niet meer. Tegenwoordig wordt er om de titel geknokt met autootjes die het koetswerk hebben van een model dat uit het B-segment stamt. Een Citroën DS3, Hyundai i20 of VW Polo dus. Iets wat gemakkelijk een verkeerd beeld kan opleveren, want zelfs als er 300pk in huist, krijgen we er niet meteen een knoop van in de maag. Er is ook een smorgasbord aan klassen en subdivisies. Maar de toppers doen hun ding met vierwielaangedreven WRC-wagens.

Een rally bestaat tegenwoordig bijna altijd uit een aantal klassementsproeven die tegen de klok worden afgewerkt, verbindingsritten (niet tegen de tijd, maar ze maken wel deel uit van de rally) en dan een paar aparte formules die vooral dienen om de toeschouwers of TV-kijkende fans ten dienste te zijn. Een shootout waarin twee auto’s het tegen elkaar opnemen, niet zelden in een stadscentrum of een stadium bijvoorbeeld. Of een minimaal 10km lange etappe aan het eind van de rally waarin extra punten te grabbel liggen (goed voor spanning) die steevast live wordt uitgezonden. De eerste heet een ‘super special’ de tweede een ‘power stage’.

2) Begrijp de rally

Actie waarin de deelnemers het schouder aan schouder tegen elkaar opnemen, is er niet. Maar rally verdient wel respect. Autosport op een gesloten omloop gaat natuurlijk ook op het scherp van de snede. Maar de condities zijn er veel minder onderhevig aan variabelen. Het weer kan altijd veranderen natuurlijk, nergens is het effect ervan zo groot als tijdens een rally. Bovendien kent die verschillende ondergronden, jumps en natuurlijke obstakels. Een groot verschil met de gecontroleerde omgeving van een circuit.

3) Rally's worden gewonnen of verloren in de paddock

Een rally is net zo spectaculair en belangrijk tussen de etappes als erop. Om te beginnen maken de verbindingsritten integraal deel uit van de rally, zoals hierboven reeds gesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook daar alleen aan de auto gesleuteld mag worden door de piloot en copiloot en uitsluitend met materiaal dat in de wagen aanwezig is. En ook tijdens de geplande technische interventies is de spanning vaak te snijden. Met name wanneer er schade te repareren valt. De geoefende assistentieploegen maken er in recordtijd de auto weer rijklaar voor een volgende etappe. Een waar spektakel.

4) Kies een held

Natuurlijk is Rally beter als je je achter een idool kan scharen. België is op dat vlak al verwend in het verleden, met namen als een Loix of Duval. En ook nu is er keuze in eigen land, met de sympathieke Thierry Neuville die afkomstig is uit Sankt Vith. En hij is snel. Voldoende snel om voor verschillende jaren een stuur aangeboden te krijgen in het WRC rallyteam van Hyundai. En hij kan winnen, ondanks het (voorlopig) nog technische overwicht van de Volkswagen Polo’s. In Duitsland stond hij afgelopen jaar al op het ereschavot. In 2014 was hij al vijfde in de WK-stand. Neuville zegt dat de Hyundai’s in de toekomst nog sneller kunnen worden en Hyundai zegt dat Neuville nog sneller kan sturen. Iets om naar uit de kijken in 2015.